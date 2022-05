Non mandano i figli a scuola per giorni senza motivo: 4 coppie denunciate

Latina. L’istruzione è un obbligo, ma anche un diritto per i minori: è ciò che garantisce loro la possibilità non solo di integrarsi in società ma di avere una preparazione culturale e cognitiva indispensabile per poter affrontare il mondo e le sue controversie.

I figli non andavano a scuola, senza motivo in provincia di Latina

La responsabilità della frequenza è dei genitori oltre che della scuola stessa, che deve monitorare di continuo gli studenti e captare possibili problematiche anche al di fuori.

4 coppie di genitori denunciate

In particolare, i militari del Comando Stazione CC di SS Cosma e Damiano hanno denunciato 4 coppie per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei propri figli minori, sul conto dei quali esercitano la patria potestà. I ragazzi sono tutti regolarmente iscritti alla scuola dell’obbligo, ma senza alcun valido motivo non frequentavano le lezioni. Per questo è scattato il controllo e la seguente denuncia da parte delle autorità intervenuto a seguito della segnalazione da parte della scuola.

Gli studenti sono 6: tutti minorenni

Tutto è iniziato dalle segnalazioni della Dirigente dell’Istituto scolastico di riferimento che hanno consentito di appurare che i minori (in totale 6 nati tra il 2007 ed il 2014), senza alcun valido motivo, non frequentavano la scuola.

Sono quattro le coppie di genitori denunciati per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei propri figli.