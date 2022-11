Latina, non si presenta al check out: 35enne trovato morto nel letto dell’hotel

Lo hanno trovato nel letto dell’albergo, il Park Hotel di via dei Monti Lepini, nella zona industriale di Latina, ormai senza vita. L’uomo, un 35enne di Sezze, era un cliente che periodicamente si recava nella struttura ricettiva. Ma quando ieri mattina, all’ora del check out, non ha lasciato la stanza, è scattato l’allarme.

Il 35enne avrebbe dovuto scendere a saldare il conto entro la tarda mattinata, ma di lui non c’erano tracce. La stanza andava preparata per i clienti successivi e la signora delle pulizie aveva provato a bussare alla porta, senza però ricevere risposta. Questo ha fatto allarmare il personale dell’albergo, che ha deciso di fare una segnalazione al NUE 112.

La scoperta

Sul posto, intorno alle 13:00, sono quindi intervenuti i sanitari del 118, insieme a una pattuglia della Volante della Polizia. Ma, una volta entrati insieme al personale dell’albergo, si sono ritrovati davanti la triste scena. L’uomo era nel letto e non dava cenni di vita. Da un primo esame la salma non sembra mostrare segni di violenza. Allo stesso modo, non sembrano esserci i presupposti che facciano pensare a un gesto volontario. Tutto porterebbe a un malore, ma la Procura vuole verificare l’esatta causa della morte dell’uomo.

Nel primo pomeriggio è quindi arrivato il medico legale e la salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Verrà quindi effettuato l’esame autoptico per stabilire l’esatta causa del decesso. Gli agenti nel frattempo hanno raccolto una serie di elementi per verificare se l’uomo abbia effettivamente trascorso la notte da solo. I poliziotti della squadra Scientifica hanno trovato una bottiglia di superalcolico nella stanza e un’altra nella vettura dell’uomo. Gli agenti stanno cercando di raccogliere tutti gli elementi necessari per ricostruire le ultime ore di vita del 35enne e capire cosa sia successo.