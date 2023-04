Latina piange la professoressa Antonella Desiree Pelusi: l’ultimo saluto dei suoi studenti

Non ci volevano credere i suoi ex studenti di Latina, quando hanno saputo che la loro professoressa Antonella Desiree Pelusi era venuta a mancare in queste ore. La docente era molto ben voluta dai propri studenti, con alcuni di loro che hanno voluto esprimere un ricordo o quantomeno un ultimo saluto anche a distanza di anni dall’uscita dalla scuola media. Sono tanti infatti i suoi ex ragazzi, oggi professionisti o addirittura genitori, che l’hanno voluta salutare con un “ciao cara Prof”.

Latina piange la professoressa Antonella Desiree Pelusi

L’ultimo post della docente è risalente a un mese fa, quando scherzava con i propri ex studenti. Diceva infatti in una foto su Facebook che aveva pubblicato: “Non me ne vogliano gli allievi adulti ma insegnare il kitesurf ad un ragazzino di undici anni e vedere la luce della sua felicità, a fine lezione, è un’emozione indescrivibile. ❤️”. Oppure questo con due ex studentesse: “Le ex alunne crescono ed io no: elegantemente stagiono! #chepiacererivedervi #libereebelle😎”.

Il ricordo dei suoi studenti

Beatrice, una sua ex studentessa, ha il cuore a pezzi davanti alla drammatica notizia riguardante la sua professoressa preferita. La saluta pubblicando una foto con tutta la sua classe, all’epoca, insieme alla docente: tanti ragazzi e ragazze che erano molto affezionati alla figura della propria insegnante. Anche Marina esprime parole di commozione e profondo dolore, mostrando di perdere un riferimento importante nalla propria vita: “🌹 Grazie Prof , sarai sempre con noi”. Tanti sono i ragazzi che pubblicano cuori e rimangono sconvolti davanti alla scomparsa di quella docente così brava e comprensiva, che anche a distanza di anni era capace di raccogliere l’immenso affetto di tanti giovani ora diventati adulti.

Per l’occasione, anche la redazione de “Il Corriere della Città” fa le più sentite condoglianze alla famiglia della professoressa Antonella Desiree Pelusi, porgendogli una calda vicinanza.