Choc a Cori, insegnante di Latina trovata morta in un vicolo

È stata trovata morta in via Colle Primo a Cori da un passante. Era accasciata vicino a un’auto in sosta, la docente 50enne. Un rinvenimento terribile in un vicolo del centro storico della cittadina. Sul posto sono accorsi i Carabinieri della stazione locale che hanno avviato immediatamente le indagini per identificare la vittima e stabilire cosa fosse accaduto. Cercare di dare una ragione alla morte di una donna che da pochi giorni aveva compiuto solo 50 anni che era un membro stimato della società e benvoluta da tutti.

Chi era la 50 enne trovata morta nei vicoli di Cori

La 50enne è un insegnante di matematica, originaria di Latina. Gli investigatori sembrano essere certi si sia trattato di un suicidio avvenuto nella serata del 24 aprile scorso, mentre il corpo esanime della docente è stato rinvenuto solo nelle prime ore del giorno successivo. I militari stanno scavando nella vita della donna che era molto conosciuta soprattutto nel capoluogo pontino, dove insegnava.

Dalle indagini svolte non risulta alcun messaggio lasciato dalla 50enne che possa chiarire i motivi del gesto estremo. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. La donna si sarebbe impiccata.

Lo sconforto di due comunità dopo la scoperta del suicidio della professoressa di matematica

Un giallo che ha lasciato nello sconforto non solo i cittadini di Cori dove l’insegnante è stata rinvenuta, ma anche i tanti studenti e i genitori di Latina che l’avevano conosciuta. Nessuno riesce a farsi capace di quanto accaduto. Nessuno riesce a farsi una ragione. Una tragedia che ha colpito due comunità e sulla quale gli uomini dell’Arma sono chiamati a fare luce. Il corpo della 50enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Solo quando verrà restituito ai familiari, amici, parenti e probabilmente anche numerosi studenti potranno dare l’ultimo saluto all’insegnante.