«Ora mi ammazzo!»: donna tenta il suicidio davanti un bar, salvata dalla polizia

Voleva farla finita, togliersi la vita una donna che, con tanto di coltello, ha tentato il suicidio fuori da un bar. Le sue gesta non sono passate inosservate, numerose, infatti, le richieste di intervento giunte al 112 e indicanti la presenza di una giovane donna straniera le cui intenzioni erano tutt’altro che rassicuranti. Alla fine però la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Disarmata, la donna è stata salvata dalla polizia che ha evitato la tragedia.

Tentato suicidio a Roma: una donna minaccia di buttarsi nel vuoto, ma gli agenti la salvano

Il tentato suicidio fuori da un bar di via Prenestina

I fatti sono avvenuti in piena notte. Sono circa le due quando una giovane donna di 37 anni ha tentato il suicidio, minacciando di finita con un coltello da cucina. Il tutto si è svolto fuori da un bar di via Prenestina 298. A dare l’allarme alcuni passanti, sul posto sono poi giunte le forze dell’ordine che hanno iniziato a dissuadere la 37enne dai propri, pericolosi intenti. Una volta disarmata e messa in sicurezza, la 37enne è stata trasportata in codice rosso per accertamenti all’ospedale Pertini. Provvidenziale l’intervento della polizia che ha evitato il più triste degli epiloghi. Sul posto le volanti, gli agenti del commissariato prenestino e San Giovanni.