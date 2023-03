Latina, rissa furibonda al pub per una donna: 46enne in gravi condizioni

Latina. Una rissa furibonda nelle ultime ore è andata in scena in un pub della zona, dove un uomo di 46 anni di Latina è rimasto gravemente ferito. I motivi della faida sembrano essere futili, e non si esclude che l’alcool e i suoi fumi abbiano contribuito in gran parte ad innescare il tutto.

Rissa al pub per motivi di gelosia: 46enne grave

Il fatto è accaduto nella notte, intorno alle 2.30. Il pub che è stato scenario della furibonda rissa si trova proprio nel centro cittadino, nei pressi di via Cesare Battisti, in quello che potremmo definire il cuore della movida latinense. Un luogo che rappresenta, infatti, un abituale punto di ritrovo per centinaia di persone, soprattutto il fine settimana, per svago, per passare qualche ora in allegria, in compagnia di amici e magari fare nuove conoscenze accompagnate da qualche bicchiere. La vittima, come anticipato, è un cittadino di 46 anni, le cui condizioni sarebbero abbastanza gravi: 30 giorni di prognosi. Stando alle frammentarie testimonianze di chi era presente sul posto, pare che il tutto sia nato da una discussione con il suo rivale. Una serie di battute, poche parole, e poi si sarebbe passati direttamente ai fatti e all’aggressione: l’uomo è stato improvvisamente colpito con un pugno in pieno volto.

La dinamica e il motivo dell’aggressione a Latina

Stando agli accertamenti e alla provvisoria ricostruzione fatta al momento, che si avvale soprattutto delle testimonianze di coloro che hanno assistito alla folle scena, non è da escludere che l’alcool, in tale contesto, abbia giocato la sua parte nell’incrementare ed alimentare la rissa. Infatti, il tutto pare sia nato da una futile discussione. Probabilmente, sotto lo scatto d’ira, ci sarebbe di mezzo anche la gelosia per una donna. La lite è andata avanti per diverso tempo, finché il 46enne non è stato ferito gravemente al volto da un pugno sferrato nella confusione. Forse la donna era stata infastidita, e forse da qui il primo contatto sfociato poi nell’aggressione violenta. Insomma, gli animi si sarebbero velocemente riscaldati, e dalle parole ai fatti è passato ben poco tempo. Dopo il ferimento, sono stati immediatamente allertati i soccorsi, e il personale medico del 118 si è precipitato sul posto. Nel frattempo, l’aggressore si era già dato alla fuga facendo perdere le sue tracce nel tumulto. Ora, sul caso, sono in corso attività investigative da parte dei militari della Compagnia di Latina, anche loro intervenuti sul posto dopo la chiamata d’emergenza. 30 giorni di prognosi per l’uomo ferito, che ora si trova sotto le cure dello staff sanitario dell’ospedale Santa Maria Goretti.