Spaccio a Latina, operazione antidroga dei Carabinieri: 5 arresti, sgominata ‘banda’ delle case popolari (FOTO E VIDEO)

E’ in corso da ieri sera un’importante operazione dei Carabinieri a Latina. Dalle prime informazioni disponibili il blitz riguarda l’esecuzione di alcune ordinanze per spaccio nella zona di Via Londra e Via Sabaudia. L’intervento risulterebbe ancora in corso. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della mattinata: l’operazione si inserisce nel più ampio quadro di controllo del territorio e del contrasto di reati, in questo caso con particolare riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti. Cinque gli arresti.

Operazione antidroga oggi 1 marzo a Latina

I Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno così dato esecuzione ad un’ordinanza dispositiva di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone ritenute responsabili del reato traffico di sostanze stupefacenti (ex art. 73 commi 1e1bis del D.P.R. n.309/90). L’attività di indagine, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa di Latina sotto al direzione della Procura pontina, sviluppata nei mesi di maggio e giugno 2022 ha consentito di portare alla luce un’articolata rete di spaccio di sostanze stupefacenti – in particolare di cocaina e crack – nel Comune di Latina.

Le piazze di spaccio in Via Londra e Via Sabaudia a Latina

Nel corso delle indagini, svolte in maniera tradizionale con lunghi servizi di osservazione, attività info-investigativa e riscontri sul campo, è emerso come le 5 persone (4 donne ed un uomo) pregiudicate del luogo, si sono occupate della gestione e del traffico di sostanze stupefacenti in due piazze di spaccio della città site in Via Londra e via Sabaudia. L’indagine ha consentito di dimostrare una reiterata attività di spaccio di sostanze stupefacenti che aveva come base un appartamento di edilizia popolare sito in Via Londra. I militari nel corso delle indagini, appostati nei pressi del suddetto immobile, hanno notato un intenso via vai di persone che una volta fermate e sentite a sommarie informazioni hanno dichiarato di aver ivi acquistato della sostanza stupefacente poco prima. Le citate dichiarazioni testimoniali hanno consentito di effettuare, nel corso delle indagini, una perquisizione all’interno della casa popolare, posta a base logistica dello spaccio, che consentì di sequestrare dello stupefacente di vario tipo ed arrestare in flagranza di reato tre persone

per traffico di stupefacenti. Irruzione che ha portato gli indagati a spostare per un periodo la loro base logistica nella seconda piazza di spaccio oggetto dell’odierna indagine sita in via Sabaudia.

