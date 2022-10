Latina, si allontana dalla fermata dell’autobus per andare al bagno: trovato morto in un campo

Latina. Un uomo è stato trovato morto oggi pomeriggio in un campo a Latina, all’altezza di via Tagliamento. A lanciare l’allarme è stato un suo amico.

Si allontana dalla fermata del bus e muore

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un 61enne di Latina, sarebbe deceduto per un malore improvviso.

L’uomo stava aspettando l’autobus con il suo amico quando, ad un certo punto, si sarebbe allontanato dalla fermata per andare in un campo a fare pipì. Da quel campo però, il 61enne non è più tornato.

Morto a 61 anni: indaga la Polizia di Latina

L’amico, insospettito, si è messo alla ricerca dell’uomo e non trovandolo ha chiamato la Polizia. Sul luogo sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, la Squadra Volante e la Polizia Scientifica.

Sembrerebbe che pochi mesi fa l’uomo fosse stato ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti per delle complicazioni dovute a una sospetta overdose. Si ipotizza che sia stato un infarto a stroncare il 61enne sul colpo, ma nessuna ipotesi è da scartare. Sul caso indaga la Squadra Mobile.