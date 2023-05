Latina, si schianta contro un albero e si ribalta con l’auto: grave un uomo

Latina. Un incidente che ha fatto temere il peggio nella serata di ieri. Il sinistro si è registrato sulla strada Litoranea, poco distante dall’ingresso di borgo Fogliano. Le dinamiche che hanno portato alle gravi conseguenze per un uomo di circa 40 anni sono ancora tutte da chiarire. Soprattutto da chiarire in che modo la vettura è carambolata fuori strada, cosa è successo perché l’uomo perdesse definitivamente il controllo del suo veicolo.

Schianto in serata in provincia di Latina

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, lunedì 15 maggio 2023, intorno alle ore 21.45. L’auto coinvolta stava circolando sulla strada Litoranea, ed era appena giunta nei pressi dell’ingresso di Borgo Fogliano, in provincia. Poi, all’improvviso, la perdita di controllo del conducente, un uomo di circa 40 anni – come riporta anche LatinaOggi – che ha portato nel giro di pochissimi istanti la vettura a carambolare fuoristrada, con conseguenze abbastanza pesanti per il 40enne. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno da subito notato le condizioni critiche della vittima, e così hanno predisposto il tutto per il trasporto immediato in ospedale Santa Maria Goretti con l’urgenza riservata ai codici rossi.

La dinamica dell’incidente

I primi rilievi, e le prime ricostruzioni, che si sono prolungate anche nelle ore notturne, parlano di un incidente autonomi, senza il coinvolgimento di altri veicoli o mezzi nella dinamica. L’auto del 40enne, una Citroen C2, improvvisamente avrebbe sbandato, e sarebbe finita senza scampo fuori strada, ad una manciata di metri dall’incrocio con via Isonzo. Dopo lo sbandamento, l’auto ha urtato contro un albero per poi finire sottosopra nel canale oltre la banchina. Dopo l’impatto, l’uomo era rimasto incastrato nelle lamiere della vettura. Per questo si è reso necessario allertare rapidamente anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per liberarlo dalla ferraglia. Ora, il 40enne è nelle mani dei medici. Sul posto, per i primi accertamenti, sono giunti anche gli agenti della Squadra Volante.