Latina, si schianta contro un palo e muore: la vittima è Roberto Moretto

Stava rientrando a casa quando a bordo del suo scooter, un Versity 300, ha perso il controllo del mezzo, è finito fuori strada e ha terminato la sua corsa contro un palo. In un impatto terribile, che gli è stato fatale. È morto così nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 3, Roberto Moretto, un uomo di 60 anni che ha perso la vita a Latina, lungo via Piscinara Destra.

La dinamica dell’incidente a Latina in cui ha perso la vita Roberto Moretto

Roberto Moretto era in sella al suo scooter lungo via Piscinara Destra, in direzione della Chiesuola quando, per cause ancora tutte da accertare, ha prima perso il controllo, poi è finito fuori strada e si è schiantato contro un palo, a pochi metri dalla sua abitazione. Secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: tra le ipotesi quella di un malore o un colpo di sonno. Restano ancora tanti dubbi, ma resta anche il dolore di una famiglia perché i tentativi di salvare Roberto sono stati vani. Ora spetterà agli agenti di Polizia stradale di Aprilia fare chiarezza.

Chi era la vittima, i messaggi di cordoglio

Roberto Moretto, 61 anni di Latina, risiedeva a Chiesuola, proprio poco distante dal luogo dell’incidente in cui ha perso la vita per cause ancora tutte da accertare. Molto conosciuto nel mondo del calcio pontino perché Roberto per anni aveva lavorato come magazziniere della società del Latina Calcio. Ed è commovente il messaggio di cordoglio che il presidente e la squadra hanno pubblicato sui social per ricordarlo e stare vicino alla sua famiglia. “Il Presidente Terracciano ed il Latina Calcio 1932 tutto, si stringe con affetto alla famiglia Moretto, per la dolorosa scomparsa di Roberto, già magazziniere della società, legatissimo al sodalizio sportivo nerazzurro e grande appassionato di calcio”.

Tanti ricordano la vittima come un uomo umile, educato, una splendida persona. E un grande amico che mancherà a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.