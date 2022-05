Non vuole condividere l’alloggio per la notte, e gli spara due colpi al petto per ucciderlo

Latina. Due colpi di pistola: freddi, precisi, sparati direttamente all’addome della sua vittima, con l’obiettivo di toglierlo di mezzo ed ucciderlo. Il motivo risiedeva nella condivisione di un alloggio di fortuna, che la vittima avrebbe in parte occupato a discapito dell’aggressore. Un alloggio di fortuna allestito all’interno di un garage sito in uno stabile abbandonato di Via Londra.

Tentato omicidio il 16 aprile scorso

Prima dell’aggressione, però, erano già volate le minacce di morte. Ma la sua vittima, un uomo dalla cittadinanza marocchina, non ne ha voluto sapere di abbandonare quel rifugio: così gli ha mostrato la pistola e lo ha sparato senza pensarci due volte.

Le indagini e la scoperta del colpevole

Così, dopo le indagini, nella serata di ieri, su disposizione della Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Latina, la Squadra Mobile di Latina, in collaborazione con la Squadra Mobile di Caserta, ha dato esecuzione al provvedimento di Fermo emesso nei confronti di De Rosa C., classe 1994. Ora è indagato per tentato omicidio di un cittadino marocchino, commesso a Latina lo scorso 16 Aprile.

Ritrovato fuori dal territorio

Dopo il tentato omicidio, De Rosa, aveva deciso di abbandonare completamente il territorio, con la speranza di non essere rintracciato dagli investigatori. Lo hanno rintracciato a Lusciano, in provincia di Caserta, dove l’indagato aveva trovato rifugio presso alcuni familiari.