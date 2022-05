Latina: ”Mi butto di sotto, non ce la faccio.” Sale sul tetto di un palazzo per uccidersi

Latina. Una chiamata improvvisa, nella mattinata di oggi, che segnalava la presenza di un uomo sul cornicione di un terrazzo, in località Latina Scalo. Non c’erano troppi dubbi sulla situazione: l’uomo voleva lanciarsi di sotto e porre fine alla propria vita.

Tenta il suicidio da un palazzo a Latina

Quando poi gli agenti sono arrivate sul posto, dopo la chiamata, hanno constatato la drammatica scena: il soggetto era salito sul tetto e, senza dar retta a nessuno di coloro che dal di sotto tentavano di dissuaderlo dal suo intento, era prossimo al suicidio. Ad un passo dal farla finita e buttarsi di sotto.

L’intervento della Polizia

Anche gli agenti hanno tentato di tutto per parlargli, distrarlo e distoglierlo dal suo intento, ma senza successo. Era impossibile stabilire un contatto verbale con il soggetto. Non rispondeva alle sollecitazioni né del personale di polizia né degli altri cittadini che, come anticipato, nel frattempo, si erano affollati sul marciapiede sottostante.

Il salvataggio degli agenti

L’unica soluzione era, pertanto, agire. Così, uno degli agenti è salito sul tetto utilizzando una porta di accesso non visibile all’uomo e procedendo a carponi per non essere notato. Poi si è lentamente avvicinato alle spalle del soggetto in questione e con gesto fulmineo lo ha afferrato per la cintura facendolo cadere su sé stesso all’interno del terrazzo.

Il trasporto in ospedale e la testimonianza del figlio

Tempestivamente, poi, è intervenuto il personale medico già presente sul posto che, dopo averlo sedato, lo hanno preparato per il trasporto in ospedale. Infine, gli agenti hanno rintracciato il figlio dell’uomo scampato al suicidio, per riferirgli l’accaduto. Il figlio ha dichiarato che non si è trattato di un evento isolato e che l’uomo aveva già fatto un altro tentativo.

Da quanto appreso la persona salvata si troverebbe in uno stato depressivo indotto da recenti lutti in famiglia.