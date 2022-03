Latina, tragico incidente nella notte: morto 49enne

Prima è finito fuori strada, poi ha abbattuto un palo e ha finito la sua terribile corsa in un canale. Sembrerebbe questa la dinamica dell’incidente mortale avvenuto nella notte a Latina, lungo la strada provinciale che collega Borgo Santa Maria alla località Acciarella. A perdere la vita in questa carambola un uomo di 49 anni, residente nel capoluogo: per lui, purtroppo, ogni tentativo è stato vano, quando i soccorsi sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima è il 49enne Italo Giardino

La vittima è Italo Giardino, un 49enne di Latina, che nella notte stava viaggiando lungo quella strada a bordo della sua Renault Clio verso Nettuno quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato prima contro un palo, poi è finito in un canale di bonifica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto liberare l’automobilista dalle lamiere, e gli agenti della Polizia Stradale di Latina che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica.

Incidente mortale a Roma

Questa mattina poco prima delle 7 a Roma ha perso la vita un uomo di 43 anni. Anche in questo caso, la vittima ha perso il controllo dell’auto, poi è precipitato di sotto dallo svincolo sopraelevato di immissione alla Tangenziale, nelle vicinanze del Cimitero Monumentale del Verano. L’ennesimo incidente mortale: quando i soccorsi sono arrivati non c’è stato nulla da fare e ai Vigili del Fuoco non è restato altro che liberarlo dall’abitacolo.