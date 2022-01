Latina, ucciso da una coltellata al petto a New York: la morte del giovane 22enne

Latina. A New York per lavoro e immigrato di seconda generazione, come dichiara esplicitamente anche il suo nome. Ma le sue origini erano della provincia di Latina, Lazio. Si tratta di Anthony D’Onofrio, ventiduenne italo-americano, il cui papà è originario proprio di Castelforte. Una notizia tremenda, che ha attanagliato tutta la comunità, quando è stata divulgata.

Il padre originario della provincia di Latina

Il giovane è morto a seguito di una rissa nei pressi di un locale sulla Third Ave a New York, nella notte di sabato scorso 29 gennaio. La notizia è stata diffusa dalla testata Leggo.it. Anthony viveva a Brooklyn, ed era proprietario di alcune carrozza trainate da cavalli che gli garantivano il sostentamento economico. Quelle carrozze impiegate nelle grandi città per trainare i turisti e far fare loro un bel giro panoramico delle strade principali. Anthony, inoltre, sognava di fare i pilota. A giudicare proprio dalle ultime foto pubblicate sui suoi canali social, era un ragazzo felice e grato per la sua vita.

La tragica dinamica

Intanto, proseguono le indagini per vederci chiaramente in questa tragica vicenda. Ad oggi, le informazioni in mano degli inquirenti sono davvero esigue. Erano circa le ore 3 quando il ventiduenne è rimasto coinvolto per cause non note in una lite scaturita nei pressi un locale. Durante la violenta colluttazione, poi, è stato raggiunto da una coltellata al petto. Quando la polizia è arrivata sul posto, era già troppo tardi: al loro arrivo i poliziotti hanno trovato il giovane a terra in una pozza di sangue. I funerali di Tony saranno celebrati il prossimo giovedì 3 febbraio. Il suo corpo sarà sepolto presso il Resurrection Cemetery di Staten Island, ma non il suo ricordo che continuerà ad infondere speranza anche per la comunità di Castelforte.