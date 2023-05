Lavori stradali a Roma, 150 giorni di cantieri su Via del Mare e Ostiense: estate tra caldo e traffico

Lavori, lavori e ancora lavori sulle strade. Proprio a partire dalla giornata di domani, mercoledì 31 maggio 2023, i grandi e tanto attesi lavori di riqualificazione sulla Strada Provinciale 8 Via del Mare e sulla SP 8 Bis Via Ostiense avranno inizio. L’obiettivo, come vi abbiamo più volte raccontato anche nelle settimane scorse, è quello di ottimizzare e migliorare la sicurezza per gli utenti del traffico. Per quanto importanti, però, tali cantieri spaventano gli automobilisti, perché sanno che sono sinonimo di chiusure, deviazioni e ritardi sui tempi di percorrenza. Ecco qualche dettaglio.

Il cronoprogramma dei lavori e le zone dei cantieri

I lavori dureranno 150 giorni. Ecco un primo dato da tenere bene a mente, ed avranno inizio a partire dalla giornata di domani, che coincide con la fine del mese di maggio. Dunque, tutti i pendolari della Via del Mare e dell’Ostiense dovranno tenersi pronti ad affrontare tutto questo, armati di calma e pazienza, soprattutto durante i primi giorni di assestamento delle opere. Ci si prepara, insomma, a vivere un’intensa estate all’insegna di caldo torrido e traffico. Il tutto partirà all’altezza del chilometro 5+910 e cioè il Viadotto della Magliana, e fino al chilometro 15+520, all’altezza di Casal Bernocchi. Ma non è tutto, perché si andrà avanti fino ad Ostia Antica, a partire dal km 23+704 fino al km 25+339. Gli interventi procederanno inevitabilmente per step, con una serie di cantieri mobili che cambieranno posizionamento a seconda del piano di interventi.

Strade a scorrimento limitato

Inevitabili saranno le ripercussioni sulla viabilità del transito veicolare. Non sembrano essere in programma delle chiusure definitive, ma ci saranno certamente delle limitazioni, molte delle quali consentiranno lo scorrimento solamente su una carreggiata, con disposizione di sensi unici alternati. La prima parte di questo grande intervento di lavori stradali partirà nella giornata di domani, mercoledì 31 maggio 2023, e durerà fino al 30 di giugno prossimo. A partire dal mese di luglio, poi, il cantiere mobile si sposterà in corrispondenza degli altri step di lavoro da dover effettuare.