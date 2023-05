Roma, lavori senza fine sulla Laurentina, cittadini allo stremo: ‘Non ne possiamo più’

Roma. Cresce il malcontento dei residenti per i continui lavori sulla Laurentina. Lavori che creano non pochi disagi alla viabilità e con i quali i cittadini della zona devono imparare a fare i conti loro malgrado. Iniziati da circa due settimane, al momento dei lavori su una delle strade maggiormente trafficate della Capitale non si vede la fine. Intanto, la rabbia dei residenti cresce e sono proprio quest’ultimi, nella speranza di venire a capo del problema, a lanciare un appello a Roma Capitale per chiedere il prolungamento della metro B: “Desideriamo il prolungamento della metropolitana B anche nei nostri quartieri che sono tutti raggiungibili dalla via Laurentina. Il capolinea prefissato in linea a via Francesco Suppè non basta”.

I continui lavori sulla Laurentina e i disagi per i residenti

Le lamentele e i disagi sono tanti, all’ordine del giorno. Così si esprime un residente del quartiere Monte Selvotta, con parole riportate anche da il Messaggero: ”Non ne possiamo più dei continui lavori avviati ad intermittenza sulla via Laurentina. Soprattutto quando chiudono una corsia dopo la rotonda del cimitero laurentino, uscire o ritornare a casa per noi abitanti del quartiere è diventato un incubo”. E, poi, frustrato, aggiunge: ”I lavori sono iniziati da due settimane, ma nulla ancora non sono terminati. Ma non è la prima volta che ci troviamo veramente disagiati tra lunghe code di traffico e incidenti causati anche dalla mancanza di visibilità che non possiedono le rotonde, purtroppo nascoste da un muro di erba che ha superato un metro di altezza”.