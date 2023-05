Lavori sulla Pontina domenica 28 maggio 2023: ecco dove e a che ora

Lavori sulla Pontina, ecco quando si svolgeranno: sono state rese note le date, gli orari e i tratti in cui Anas svolgerà i lavori di ripristino del manto stradale sulla SS 148. Si tratterà del prossimo weekend. Sarà quindi un fine settimana infernale quello che si prospetta per i pendolari della Pontina, tra caos e imbottigliamenti. In particolare questa domenica, da giorno di riposo e ristoro con temperature che chiamano il relax in spiaggia, si rivelerà un incubo per la circolazione. I lavori non solo riguarderanno un lungo tratto ma si svolgeranno anche nelle ore diurne, causando ulteriori disagi.

Per quanto dureranno i lavori?

Si prevede che i lavori dureranno all’incirca otto ore dunque per gran parte della mattinata fino a metà pomeriggio in un tratto di circa 3 chilometri. I lavori di manutenzione coinvolgeranno il tratto compreso tra l’incrocio di Via Decima-Castel Porziano in direzione del centro della Capitale al chilometro 17,9 e l’incrocio di Tor De’ Cenci al chilometro 14,5 in direzione dell’incrocio con la Via Cristoforo Colombo.

Per chi volesse dirigersi verso il mare, quale alternativa?

Per chi si sposterà come di consuetudine verso il mare in direzione del Litorale Pontino, è consigliabile partire presto da Roma, perché dalle ore 11,30 la strada sarà occupata dal cantiere e chiusa al transito con la relativa segnaletica sul posto.

I lavori che si svolgeranno nella sola giornata di domenica, si aggiungono agli altri già iniziati il 25 maggio e che vedono la fine il prossimo martedì 30, creando non pochi problemi di viabilità ( chiusure dalle 6,00 alle 18,00), tra deviazioni e limiti di velocità di 50 chilometri orari, per tutti i pendolari che da Roma si dirigono in direzione sud, verso Latina e Terracina.