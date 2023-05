Incidente sulla Pontina, paura all’alba: si schianta con l’auto sul guardrail, chiusa una corsia (FOTO)

Paura stamattina all’alba sulla Pontina a causa di un brutto incidente. Un’auto, in una dinamica tuttora in fase di accertamento, ha sbandato ed è finita contro il guardrail. Il sinistro si è verificato stamattina presto attorno alle 5-5.30: ancora adesso però sono ingenti le ripercussioni al traffico considerando che la barriera, nell’urto, è stata danneggiata e frammenti della lamiera sono finiti sulla carreggiata.

Incidente sulla Pontina oggi 17 maggio 2023, chiusa corsia di marcia lenta

In questo momento sulla Pontina si viaggia soltanto sulla corsia di sorpasso considerando che quella di marcia lenta risulta tuttora chiusa. Il sinistro, avvenuto tra Aprilia e Campoverde in direzione Roma, è stato autonomo e non avrebbe provocato feriti. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Stradale di Aprilia. A breve dovrebbero iniziare le operazioni di rimozione dei detriti ma per ora non si conoscono ulteriori dettagli circa le tempistiche d’intervento.

Foto: gruppo Facebook Via Pontina S.R.148

Gli incidenti sulla Pontina

Qualche giorno fa un altro brutto incidente si era verificato sempre sulla Pontina, in quel caso all’altezza di Borgo Piave. Due le vetture coinvolte con l’episodio che – come quasi sempre accade – aveva provocato ingenti ripercussioni alla circolazione. Ma l’elenco dei sinistri in questa prima metà di maggio è già molto lungo: l’8 addirittura cinque veicoli erano rimasti coinvolti in un maxi tamponamento, mentre soltanto tre giorni prima un’altra carambola tra più mezzi aveva di nuovo rimandato in tilt la circolazione. E oggi questo nuovo episodio: ancora code e disagi per i pendolari che si vanno a sommare a quelli causati dal maltempo che da ore sta imperversando nel Lazio.