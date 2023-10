Lavori sulla via dei Laghi ai Castelli, si parte stanotte: orari e tratti interessati

Al via i lavori sulla strada provinciale via dei Laghi, con modifiche alla viabilità nella zona dei Castelli romani a partire dalla notte del 30 ottobre. A comunicare l’inizio degli interventi Manuela Chioccia, consigliera delegata alla viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale.

La via dei Laghi si inserisce nel progetto di manutenzione straordinaria che la Città Metropolitana di Roma sta portando avanti insieme ad Anas su tutte le grandi arterie provinciali di penetrazione su Roma, che entro la fine del 2024, stando alle comunicazioni diramate dalla Città Metropolitana, verranno interamente messe in sicurezza, con lavori che garantiranno la tenuta del manto stradale per molti anni.

Tutte le info sui lavori di via dei Laghi

“Inizieranno da questa notte, in collaborazione con Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale via dei Laghi”, fa sapere la consigliera.

I lavori interesseranno il tratto dal km 8 al km 21+620. Per evitare i disagi, gli interventi saranno realizzati di notte e inizieranno dal Comune di Velletri. “Prevedono la riqualificazione profonda della strada con fresatura di 9 cm e un ripristino di 5 cm di Binder e 4 cm di tappeto di usura, oltre alla sistemazione delle banchine e il ripristino della segnaletica orizzontale”, prosegue Chioccia. “Inoltre abbiamo fortemente voluto inserire anche due tratti di competenza dei Comuni di Velletri e di Ciampino, insistenti sempre sulla via dei Laghi, per dare continuità ai lavori”.

Una volta conclusa la prima fase dei lavori, inizierà la seconda parte che riguarderà il km 0 fino al km 8, per completare la manutenzione dell’intera tratta della viabilità.