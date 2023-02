Azienda ricerca un assaggiatore di cannabis per 100.000 euro l’anno: ecco i requisiti

Se il collaudatore di materassi lo ritenete troppo faticoso e l’assaggiatore di cioccolata troppo mortificante per la vostra linea, ecco allora un lavoro davvero ideale, il cui annuncio davvero rasenta l’utopia professionale e lavorativa: ”Sommelier di cannabis”.

Offerta di lavoro in Germania: “sommelier di cannabis”

In Germania, per tutti coloro che sono ”appassionati” della materia e che hanno sognato questo lavoro con un po’ di scetticismo, lo stesso che si ha dinanzi alle cose troppo belle per essere vere, o magari l’hanno detto scherzando con i propri amici durante una cena goliardica, c’è una buona notizia: un’azienda di Colonia sta cercando proprio questa figura professionale ed è disposta a pagare fino a 100.000 Euro l’anno.

L’azienda Cannamedical Pharma e l’offerta di lavoro

Ovviamente non si tratta solamente di consumare cannabinoidi e attendere i loro effetto paradisiaco per poi incassare il proprio compenso. Infatti, ricordiamolo, il consumo ricreativo di tale sostanza è ancora illegale in Germania, anche se è previsto che lo diventi probabilmente entro la fine del 2024. L’azienda che ha proposto il lavoro dei sogni è la Cannamedical Pharma e, come il nome suggerisce, distribuisce prodotti creati a base di cannabis, per uso esclusivamente terapeutico. Come è noto già da anni alla scienza, i derivati dalla pianta di cannabis sono molto utili nel trattamento del dolore, soprattutto per quei pazienti che sono affetti da patologie croniche. Nel dettaglio, l’azienda presente a Colonia è specializzata nella produzione di tali prodotti che sono destinati all’intero mercato europeo, ed è in grado di coprire un quarto della domanda di tutta la Germania.

Cosa fa un assaggiatore della cannabis?

Colui che risulterà essere scelto dall’azienda farmaceutica, dovrà contribuire a tale scopo ed obiettivo. Infatti, poiché uno degli obiettivi aziendali è garantire e aumentare la qualità del prodotto offerto, il sommelier, o assaggiatore della cannabis, dovrà inevitabilmente stare a stretto contatto con il prodotto e valutarne di volta in volta effetti e qualità. Come specificato dall’azienda stessa per mezzo di un comunicato stampa, sarà un lavoro che comprende anche una sorta di consulenza, cioè una ”consulenza sulla selezione di varietà di cannabis terapeutica trattate”, oltre che una valutazione dei diversi ceppi di cannabis in base a criteri prestabiliti e diversi parametri presi in considerazione.

Requisiti per candidarsi

Ecco che arriva, purtroppo, la nota dolente: la posizione, di fatto, non è aperta a tutti coloro che sono appassionati della pianta magica, o dei suoi derivati. Per potersi candidare è necessario che il soggetto sia una persona con patologie trattate con cannabis all’interno del sistema tedesco. Parallelamente, è anche richiesta una profonda conoscenza dei cannabinoidi e con una formazione nell’ambito delle scienze naturali o agrarie. Al momento, a soddisfare tali requisiti sarebbero oltre 100 candidati, ma il numero è destinato naturalmente a crescere.