Fiumi di droga a Roma est: stupefacente nei pacchi postali pronti per la spedizione (e non solo), maxi sequestro (FOTO)

La droga suddivisa e imbustata in quelli che, apparentemente, sembravano dei normalissimi pacchi postali, di quelli utilizzati per le spedizioni, specie dalle ditte di e-commerce. E invece all’interno c’era la droga. Oltre 1kg la sostanza stupefacente sequestrata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati tra hashish e marijuana. I Militari hanno così arrestato il “corriere” della droga: si tratta di un 45enne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, fermato a bordo della sua autovettura mentre si trovava in via Raoul Chiodelli nella zona di Roma Est, nei pressi dell’omonimo centro commerciale. A seguito del controllo il 45enne è stato trovato in possesso di 15 pacchi postali pronti per la spedizione, contenenti complessivamente 1,2 kg di hashish e 200 g di marijuana.

I controlli dei Carabinieri a Roma Est, 6 arresti nelle ultime ore

L’arresto si inserisce in un più ampio quadro di controlli eseguiti nella periferia est della Capitale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati, su impulso dalla Procura della Repubblica di Roma, che hanno portato al fermo complessivamente di sei persone, tutte finite in manette per reati inerenti agli stupefacenti. In tutto sono stati sequestrati circa 3kg di droga.

Droga e munizioni in via Giovanni Battista Scozza e in Via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca

Nello specifico un 20enne è stato arrestato in Via dell’Archeologia dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e crack (inoltre è stato accertato il giovane che aveva occupato abusivamente una casa del Comune). Gli stessi Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno poi arrestato anche una 38enne romana, con precedenti, trovata in possesso di 9 dosi di cocaina e 26 g di hashish in via Giovanni Battista Scozza e un 22enne romano, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, notato mentre si aggirava con fare sospetto in una nota piazza di spaccio e trovato in possesso di 4g di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione, poco distante, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare altri 30g della stessa droga, suddivisi in 74 dosi e 330 euro. Nella disponibilità del giovane sono stati trovati anche 8 proiettili, uno calibro 38 Special e 7 calibro 7,65. Dovrà rispondere dei reati di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e/o munizioni.

Torre Angela

In Via Casale del Torraccio, a Torre Angela, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno notato infine un 22enne romano, con precedenti, che alla loro vista ha tentato di disfarsi dello zaino che aveva al seguito gettandolo in un cassonetto dei rifiuti. Fermato il giovane e recuperato lo zaino, i Carabinieri hanno scoperto che conteneva 9 panetti di hashish per un peso complessivo di 900g. La droga è stata sequestrata e il 22enne è finito in manette.

