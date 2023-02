Incidente mortale a Tor Bella Monaca, 5 auto coinvolte: morto un ragazzo di 30 anni

Incidente mortale a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, oggi nel primissimo pomeriggio. Una tragedia in piena regola che ha stravolto completamente tutto il quartiere. Un ragazzo di soli 30 anni è morto in ospedale, dopo il trasporto d’emergenza, per le ferite riportate dopo essere stato falciato da un’auto. La tremenda dinamica è ancora tutta da appurare, ma pare siano state coinvolte ben 5 auto in totale nell’incidente che non ha lasciato nessuno scampo alla povera vittima, giovane, che aveva solamente 30 anni di età.

Incidente mortale su Viale dell’Archeologia

Il fatto è accaduto nella giornata di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, nel primissimo pomeriggio, intorno alle 14.00, precisamente su Viale dell’Archeologia, civico 106. A quanto si apprende dalle frammentarie testimonianze di chi era presente sul posto, un’auto durante la sua corsa avrebbe investito il povero ragazzo, falciandolo in pieno e colpendo durante la dinamica altri 5 veicoli che in quel momento si trovavano in sosta. Come anticipato, non è ancora ben chiara la dinamica, e per questo le Forze dell’Ordine sono ancora sul posto per i rilievi necessari alla ricostruzione, oltre che per collezionare le testimonianze utili a comprendere l’ordine di responsabilità nell’accadimento. Ad ogni modo, come afferma qualche testimone sul posto il fatto sarebbe accaduto a causa di un sorpasso azzardato: ”Ha sorpassato l0autobus in curva davanti la fontanella”.

La vittima morta in ospedale dopo il trasporto d’urgenza

Sul posto, subito dopo l’incidente, sono intervenuti gli agenti del sesto gruppo Torri della Polizia locale e gli agenti della polizia di Stato a dare supporto. Poi il caso è stato passato anche ai Carabinieri. Secondo quanto riportato, il ragazzo non sarebbe morto sul colpo, ma era stato dapprima trasportato d’urgenza in ospedale per tentare in tutti i modi di salvargli la vita. Ma è stato tutto inutile, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per poterlo salvare. Le ferite erano troppo gravi e profonde, non c’è stato niente da fare: il 30enne è deceduto all’interno del policlinico di Tor Vergata poco tempo dopo.

Esami tossicologici al conducente dell’auto

Al conducente della vettura che ha investito il 30enne, sono stati effettuati gli esami tossicologici di rito e in queste ore si è in attesa degli esiti. Non è la prima volta che accade un incidente dall’esito drammatico su quella strada. Come avverte un utente del web, stravolto dalla notizia: ”Corrono come pazzi qui a via dell archeologia devono fare i dossi….non se ne può piu”.

