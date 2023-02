Roma, si sente male alla guida e si schianta contro un’auto in sosta: morta

Prima il malore alla guida, poi la vettura come impazzita. E lo schianto contro un’auto in sosta. Un impatto violento e fatale, che non ha lasciato scampo a una donna di 89 anni. Lei, ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, ha perso la vita a Roma, in via Santuario Regina degli Apostoli.

Incidente mortale in via Santuario Regina degli Apostoli a Roma

L’incidente, sulle cui cause bisogna ancora fare chiarezza, è avvenuto ieri pomeriggio a Roma, intorno alle 18.30, in via Santuario Regina degli Apostoli, all’altezza del civico 24. È qui che l’anziana donna, alla guida della sua vettura, una Fiat Punto, ha prima avuto un malore alla guida, poi si è schiantata contro un’auto in sosta. Un impatto violento, che non le ha lasciato, purtroppo, scampo.

La corsa in ospedale e il decesso

La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale al Sant’Eugenio di Roma: qui i medici hanno tentato di salvare la vita, ma invano. Troppo gravi le ferite riportate: l’89enne è deceduta poco dopo nel nosocomio. Ora spetterà agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tintoretto, intervenuti sul posto, fare chiarezza. Anche se non sembrerebbero esserci dubbi: la donna ha avuto un malore alla guida. Che si è rivelato fatale.

Una strage continua

La scia di sangue sulle strade di Roma e provincia non si ferma. Dopo il drammatico incidente di Fonte Nuova, in cui hanno perso la vita cinque ragazzi giovanissimi, tutti tra i 17 e i 21 anni, e quello di Fiano Romano, che ha visto coinvolti dei ragazzi tra i 16 e i 22 anni, trasportati in codice rosso in ospedale, la lunga lista nera si allunga. Pochi giorni fa Gaia Burba, che avrebbe compiuto 48 anni tra poco, è stata investita e uccisa da un’auto sul Lungotevere Flaminio, all’altezza di piazza Gentile da Fabriano. Qui un’auto l’ha falciata. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche: la corsa in ospedale, la lotta tra la vita e la morte, poi lunedì mattina il suo cuore che ha smesso di battere.