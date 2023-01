Lazio, da Roma Eur a Frosinone ecco le zone più inquinate: il report di Arpa

Lazio. Dove si trova l’aria più inquinata nella Regione Lazio? A Roma e nella Valle del Sacco (tra Frosinone e Cassino). A metterlo nero su bianco, uno studio condotto da Arpa Lazio (Agenzia regionale per l’ambiente): gli operatori sul territorio hanno monitorato la qualità dell’aria tramite 55 stazioni fisse nel Lazio, registrando a Roma e alcune città della Valle del Sacco un superamento evidente dei valori limite per alcuni agenti inquinanti all’interno dell’aria.

Allarme smog a Roma, arrivano due ordinanze: “4 e 8 gennaio stop ai mezzi più inquinanti”

Le zone più inquinante del Lazio: il nuovo report di Arpa

Nel dettaglio, nel territorio di Roma, dal report, vengono segnalati superamenti dei valori limite di Biossido di Azoto e di Pm10 (il particolato fine) oltre i limiti fissati dalla legge per la sicurezza della salute. Parallelamente, invece, nella seconda circoscrizione monitorata – la Valle del Sacco – è stato superato il limite per il Pm10 e il Pm2.5 mentre il limite dei valori massimi di Ozono (O3) è stato superato solo sulla zona Litoranea ad Allumiere. Il monitoraggio, e i relativi dati, che vogliamo riportarvi, sono disponibili anche in documentazione ufficiale sul sito regionale dell’Arpa. Il controllo e l’osservazione empirica degli agenti inquinanti sono stati condotti nel periodo di tempo che va dal 01/01/2022 al 31/12/2022, e per tutti gli inquinanti rilevati in continuo nelle stazioni della rete regionale di qualità dell’aria. Di seguito i valori nel dettaglio suddivisi per aree.

Valori di agenti inquinanti oltre i limiti a Cassino e Frosinone

Il cosiddetto Pm10 è un materiale particolato aerodisperso, ed è l’insieme delle particelle atmosferiche solide e liquide sospese in aria ambiente. Inutile sottolineare che è pericoloso per la salute, dal momento che l’esposizione prolungata a tale tipo di inquinante può provocare problemi respiratori, come tosse, catarro, asma e diminuzione della capacità polmonare. La soglia limite stabilita è è 50 µg/m3 in 24 ore. Proprio la Valle del Sacco, come dicevamo, è la zona in cui è stata segnalata la concentrazione di questo inquinante sopra la soglia limite, in particolare nelle zone di:

Ceccano valori di Pm10 sono risultati oltre il limite

valori di Pm10 sono risultati oltre il limite Frosinone Scalo (61 superamenti)

Scalo (61 superamenti) Cassino (56 giorni oltre il limite)

(56 giorni oltre il limite) Colleferro Europa (45 superamenti)

Ferentino (39 volte oltre il limite)

Roma, solamente nella zona di Tiburtina, il valore ha superato 36 volte il limite consentito.

Roma, rilevato biossido di azoto stazione Eur Fermi

A Roma, nei pressi della stazione Eur Fermi, invece, è stato rilevato anche del biossido di azoto. Si tratta di un gas prodotto nelle combustioni e presente nelle zone ad alto traffico. Una sostanza anch’essa nociva per la salute, dal momento che il contatto con essa può provocare irritazione oculare, nasale, gola e tosse o alterare la funzionalità respiratoria nei bambini. Anche le persone asmatiche possono andare incontro ad alterazioni di funzionalità respiratorie. Nella altre zone, invece, i valori sono al di sotto dei limiti di legge.

Allumiere superato il limite per l’Ozono

Un altro gas altamente inquinante è certamente l’Ozono, anch’esso monitorato da Arpa Lazio. Si tratta di un prodotto proveniente sia da fonti naturali che da motori a combustione. Durante l’anno 2022, la soglia limite è stata superata solo in una stazione, ad Allumiere “via Aldo Moro” (zona Litoranea) per 39 giorni. A Roma, i valori più alti di questo gas si registrano a Bufalotta e Cinecittà.

Benzene: il valore più alto a Frosinone Scalo

Infine, i valori del Benzene non hanno superato la soglia limite in nessuna delle stazioni della rete Arpa (valore limite di 5 µg/m3). Il livello maggiore, ad ogni modo, è di 2 µg/m3 registrato a Frosinone Scalo, nella Valle del Sacco.