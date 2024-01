Lazio-Lecce, dove vederla: Sky o Dazn? Orario, diretta streaming, formazioni

E’ in programma domani, domenica 14 gennaio 2024 alle ore 12.30, la partita Lazio-Lecce. Il match, valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Dirigerà la gara la sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione Aia di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Quarto ufficiale il signor Colombo di Como. Al VAR ci sarà Chiffi, AVAR Di Paolo.

Come arrivano le due squadre al match

Prima sfida casalinga del 2024 per la Lazio di Maurizio Sarri che tra le mura dell’Olimpico ospita il Lecce di D’Aversa. Per i biancocelesti fondamentale cercare una vittoria che li avvicini alla zona Europa che conta. I salentini hanno bisogno di tornare a macinare punti per raggiungere quanto prima la quota salvezza.

Lazio-Lecce, dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Lazio-Lecce sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky. Per guardare la partita in tv, dunque, occorrerà sintonizzarsi su uno dei canali di Sky Sport che trasmettono la gara (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251), oppure aprire l’app di DAZN, da scaricare da smart tv o, in caso di tv di vecchia generazione, da uno dei tanti dispositivi disponibili (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, console di gioco PlayStation o Xbox, TIM VISION).

Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su: sito e app di DAZN; sull’app di Sky GO, servizio gratuito per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet; sull’app di NOW, che trasmette il meglio dei contenuti Sky in vendita tramite specifici pacchetti.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa