Lazio-Roma: dove vedere il derby in tv o diretta streaming, orario e formazioni

E’ in programma oggi, mercoledì 10 gennaio 2024 alle ore 18.00, la partita Lazio-Roma. Il match, valido per le semifinali di Coppa Italia, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Dirigerà la gara il sig. Daniele Orsato della sezione Aia di Schio, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Rossi L. Quarto ufficiale il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà Irrati, AVAR Abbattista.

Lazio-Roma, dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Lazio-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Italia 1 e in live streaming sull’app di Mediaset Infinity. Mediaset infatti detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia per la stagione in corso.

Come arrivano le due squadre al match

Il confronto più recente in Coppa Italia tra Lazio e Roma risale alle semifinali dell’edizione 2016-17. In quell’occasione furono i biancocelesti a vincere: dopo il successo per 2-0 nel match d’andata in casa, persero 3-2 al ritorno ma riuscirono comunque a qualificarsi alla finalissima poi persa 2-0 contro la Juventus.

Ma il precedente più celebre nella competizione è senza dubbio la finale dell’edizione 2013, vinta 1-0 dalla Lazio grazie a un gol di Lulic al 71′. Le due squadre si sono già affrontate in campionato in questa stagione: la partita, disputata lo scorso 12 novembre, era terminata 0-0. La Roma non vince un derby in trasferta dal 4 dicembre 2016 (0-2 in Serie A grazie ai gol di Strootman e Nainggolan).

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Cristante; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho