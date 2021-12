Lazio, tornano le mascherine all’aperto: ecco da quando. Allarme per la variante Omicron

Dopo mesi in zona bianca, quella che più si avvicina alla normalità, forse la Regione Lazio per capodanno, per concludere l’anno “in bellezza”, passerà nella fascia gialla. Destino che accumuna, ultimamente, molti territori italiani, proprio lì dove i casi sono in aumento e la variante Omicron continua a circolare.

Solo ieri nel Lazio si sono registrati 2.409 nuovi casi, con un incremento di 288 pazienti positivi rispetto alla giornata di venerdì. E se da una parte la campagna vaccinale prosegue e i dati sono sicuramente meno preoccupanti dell’anno scorso, dall’altra l’allerta resta massima perché la variante Omicron esiste e la battaglia non si può ancora dire vinta. E’ per questo che il Presidente Zingaretti potrebbe presto anticipare l’unica misura, quella che di fatto segna la differenza tra zona bianca e zona gialla: l‘obbligo di mascherina (anche) all’aperto. E non solo nelle vie dello shopping della Capitale o per il periodo delle festività come sta accadendo in molti Comuni della provincia di Latina.

La nuova ordinanza, spiega il Messaggero, dovrebbe essere firmata domani e dovrebbe entrare in vigore da giovedì prossimo, il 23 dicembre. “Vista la curva dei contagi stiamo valutando un’ordinanza per l’obbligo di mascherine all’aperto che avrà efficacia su tutto il territorio regionale. Nel caso firmerò un’ordinanza ad hoc. Si tratta di una misura precauzionale, a prescindere quindi dal cambio di colore” – ha spiegato Nicola Zingaretti.

Lazio: mascherina all’aperto e tampone per accedere ai luoghi chiusi

La Regione Lazio, quindi, sembra giocare d’anticipo sull’obbligo delle mascherine all’aperto sì, ma anche sulla possibilità di richiedere un tampone per accedere ai luoghi chiusi. Questa è una proposta sul tavolo del Governo, ma tutto si deciderà giovedì prossimo quando ci sarà l’incontro con gli enti locali: se dovesse passare, però, nei luoghi chiusi (nelle discoteche, per esempio) sarà necessario anche un tampone. E non basterà più il solo Super Green Pass.