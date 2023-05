Le cade il telefono nella vasca da bagno: 16enne muore folgorata

Una vera e propria tragedia, alla quale si fa fatica a credere quella avvenuta a Montefalcione, una cittadina in provincia di Avellino. Qui una ragazza giovane, 16 anni appena, è morta folgorata nella vasca da bagno. A ritrovare il cadavere di Mariantonietta Cutillo, questo il suo nome, i genitori. Subito allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che accertarne decesso.

Paul Grant, malore improvviso in stazione: muore a 56 anni l’attore di Harry Potter e Star Wars

La tragica morte di Mariantonietta Cutillo

Una scoperta che i genitori della giovane Mariantonietta non avrebbero mai voluto effettuare. Sono stati loro ad allertare i soccorsi ma ormai per la ragazzina non c’era nulla da fare. Stando ad una prima ricostruzione del dramma – tuttora al vaglio dei carabinieri – al momento dei fatti la minorenne teneva tra le mani il proprio telefonino che si trovava sotto carica. A provocarne il decesso sarebbe stata una tragica fatalità: il telefono, collegato alla presa elettrica, sarebbe scivolato nell’acqua, innescando la scarica che l’ha uccisa. Questa uno delle prime ipotesi in merito alla vicenda la cui dinamica, tuttavia, è ancora tutta da verificare. Al fine di fare chiarezza sulla tragedia la procura di Avellino ha aperto un’inchiesta.

L’autopsia

Una morte alla quale si fa davvero fatica a credere quella che vede coinvolta la giovane e che ha gettato nello sgomento la propria famiglia. Disposto dal magistrato di turno l’esame autoptico sul corpo della 16enne volto ad accertare con precisione le cause della morte. La salma è stata dunque portata all’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscati dove nei prossimi giorni si procederà ad effettuare l’esame.