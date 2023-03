Paul Grant, malore improvviso in stazione: muore a 56 anni l’attore di Harry Potter e Star Wars

Paul Grant è morto a causa di un malore improvviso che lo ha colpito alla stazione di Londra. Un giorno triste, di profondo lutto per tutti i fans di Harry Potter e Star Wars. Paul Grant era noto soprattutto per aver vestito i panni del capo degli Ewok nella saga di George Lucas, ma anche per il suo ruoto da folletto nella grande saga cinematografica inglese incentrata sui romanzi di Joanne Rowling.

Il rinomato attore, dunque, ci ha lasciati proprio nelle ultime ore, lasciando dietro di sé un enorme sconforto. Paul Grant è morto a causa di un malore che improvvisamente lo avrebbe colpito mentre si trovava in transito nella città di Londra, nei pressi della sua stazione. L’attore pare abbia avuto un collasso appena fuori dalla stazione ferroviaria di Londra. Lo hanno infatti rinvenuto, privo di sensi, a King’s Cross. Dopo il malore improvviso, e il suo ritrovamento, erano stati da subito avvertiti i soccorsi, precipitatisi sul posto per le prime manovre. Poi, il trasferimento d’urgenza in ospedale. Lì, subito dopo, ne era stata dichiarata la morte celebrale. A quel punto, la decisione più difficile da parte della sua famiglia e dei suoi parenti: domenica 19 marzo 2023 hanno deciso di staccare la spina.

Il commento straziante della figlia

Sua figlia, Sophie Jayne Grant, 28 anni, era molto provata dall’evento, si è dichiarata “devastata”. In una sua dichiarazione rilasciata a The Sun, ha detto che il padre ”portava sempre un sorriso e una risata sul volto di tutti: avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque ed era un grande tifoso dell’Arsenal”. Il grande attore era affetto da nanismo, e aveva fatto sognare tutti noi, con grandi ruoli, diventati poi iconici, come ad esempio uno dei più recenti, indimenticabili in Harry Potter. Molto quotato ad Hollywood, ha esordito al cinema giovanissimo come Ewok nel sesto episodio cinematografico di Star Wars nel 1983.