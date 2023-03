Come è morto Lance Reddick, l’attore di The Wire e John Wick

Pare non esserci nessun giallo, in ultima analisi, sulla morte di Lance Reddick, il famoso attore statunitense spentosi all’età di 60 anni, e che negli anni si è distinto soprattutto per la potente e forte interpretazione del tenente Cedric Daniels nella serie tv ”The Wire” (2002-2008), oltre che per altri grandi ruoli, come ad esempio quello enigmatico nella serie tv di qualche anno fa, ”Fringe”.

Anna Magnani, chi era il marito Goffredo Alessandrini: età, lavoro, il figlio con Massimo Serato

Lance Reddick, nessun giallo sulla sua scomparsa improvvisa

Da quel che ci arriva dalle fonti estere, il suo corpo sarebbe stato, senza vita, nella sua casa di Los Angeles nella mattinata di ieri, di venerdì 17 marzo. Poi, nelle ore immediatamente successive, il sito di gossip ”Tmz” aveva riportato qualche indiscrezione sulle cause del decesso. Ora, ci ha pensato la sua agente a fornire spiegazioni più precise in merito, mettendo a tacere qualsiasi altra teoria deviante sul triste avvenimento: ”Lance Reddick è morto improvvisamente per cause naturali”, queste le parole della sua agente Mia Hansen, facendo intuire probabilmente un infarto improvviso. Poi ha aggiunto, precisando: ”La polizia è stata chiamata a casa dell’attore intorno alle 09:30 ora locale”. E, infine, sempre nel suo comunicato ufficiale, la Hansen ha concluso: ”Lance mancherà moltissimo. Vi preghiamo di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento”.

Le circostanze della morte: in tour per presentare John Wick

Quando è stato colpito dal presunto ed improvviso infarto, Lance Reddick si trovava nel pieno di un tour per la presentazione del quarto capitolo dei film ”John Wick”. L’uscita imminente, del resto, è prevista proprio per il prossimo 24 marzo. Nell’ultimo capitolo della saga con Keanu Reeves, l’attore interpreta Charon, il responsabile dell’hotel famoso in cui Wick trascorre le sue notti prima di compiere le sue missioni omicide, un centro criminale e clandestino nel cuore di New York, frequentato anche da altri ”colleghi”. Le sue sono sempre state interpretazioni profonde ed affascinanti. In lingua originale, è possibile apprezzare, nei suoi film, la voce e il timbro memorabile che lo hanno sempre contraddistinto, e infatti Reddick ha lavorato spesso come doppiatore: ricordiamo progetti come, ad esempio, The Vindicators, DuckTales, Rick and Morty e anche Castlevania, in questo caso prestando la voce anche ad un vide-gioco molto famoso.

(Foto in copertina dal suo account ufficiale Instagram)