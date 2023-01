Film in tv 6 gennaio 2023, cosa vedere stasera: programmazione completa per la Befana

Film stasera in tv, cosa vedere oggi venerdì 6 gennaio 2023 giorno della Befana. Ultima giornata di Festa (per molti) prima del rientro a pieno regime alle attività lavorative o scolastiche. Anche queste festività Natalizie sono infatti giunte ormai alla conclusione e come vuole la tradizione con l’arrivo “dell’Epifania tutte le Feste se le porta via”. Approfittando allora di queste ultime ore di relax in molti sceglieranno di godersi un bel film o un bel programma in televisione approfittando dei palinsesti preparati appositamente dalle principali reti generaliste.

Stasera in Tv, programmi e film per la Befana in onda oggi venerdì 6 gennaio 2023

Su Rai 1 ad esempio avremo la tradizionale Lotteria Italia del 6 gennaio all’interno del programma I Soliti Ignoti mentre su Canale 5 ritroveremo la comicità di Alessandro Siani con lo show Il giorno più bello del mondo. Per gli abbonati Sky invece un imperdibile appuntamento per tutta la famiglia: su Sky Cinema è ora disponibile il film d’animazione Minions 2. Ecco allora la programmazione tv completa per oggi giorno della Befana 2023:

Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia – Rai 1

La befana vien di notte (film) – Rai 2

I magnifici 4 della risata (documentario) – Rai 3

Iron Mask – La leggenda del dragone (film) – Rai 4

Il giorno più bello del Mondo (film) – Canale 5

Batman Vs Superman: Dawn of justice (film) – Italia 1

In the blood (film)- Canale 20

Shall we dance – Rete 4

Super 8 (film) – Tv8

Robin Hood la leggenda (film) – Warner Tv canale 37

L’acchiappasogni – Dream catcher (film) – Rai movie Canale 24

L’allenatore nel pallone 2 (film) – Cine34

Changeling (film)- Iris

Warewolf – La bestia è tornata (film) – Italia 2

A merry Christmas match (film) – La5

I migliori fratelli di Crozza (Show) – Nove

Son de mar – Cielo

La7 Doc (documentario) – La7

Food advisor (cucina) – Food Network

Cake star Pasticcerie in sfida – Castelli romani (docureality) – Real Time

Vediamo adesso i film e la programmazione in onda stasera su Sky. Come è noto sono ben nove i canali di Sky Cinema. E il 6 gennaio 2023, giorno della Befana, un bel regalo per tutti gli abbonati: il film d’animazione Minions 2! Ecco la programmazione completa per venerdì 6 gennaio 2023:

Minions 2 – Sky Cinema 1

The wolf of wall street – Sky Cinema 2

Jurassic World – Il regno distrutto – Sky Cinema Jurassic World

Minions – Sky Cinema Family

John Wick – Cinema Action

Cena con delitto – Sky Cinema suspense

Il diario di Bridget Jones – Cinema romance

Una famiglia vincente – Sky Cinema drama

I delitti del Bar lume – Comedy

