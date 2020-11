Le tre pasticcerie del Lazio premiate dal Gambero Rosso: tra le migliori d’Italia

Il Gambero Rosso quest’anno premia tre pasticcerie del Lazio nella sua guida ai dolci d’Italia. E’ uscita in libreria la decima edizione di Pasticceri & Pasticcerie, la guida che ogni anno il Gambero Rosso dedica ai professionisti del dolce.

Le pasticcerie del Lazio, che spiccano all’interno della guida del Gambero Rosso sono tre. Parliamo di Bompiani, pasticceria di Roma, che si aggiudica tre torte, come Belle Hèlene, a Tarquinia. Una menzione speciale invece a Matteo Dolcemascolo, di Dolcemascolo (Frosinone) va il premio speciale di Pasticcere Emergente.

Leggi anche: Iginio Massari sbarca nella Capitale, il Natale dei romani quest’anno sarà più dolce

Il metro di giudizio dunque, riguarda i simboli, in questo caso si poteva ricevere da una a tre torte, a seconda del grado d’eccellenza. Subentra anche un nuovo simbolo dedicato al servizio delivery, oramai un must have del settore.

In appendice, inoltre, le torte premiano i miglior pastry chef d’Italia: le Tre Torte D’Oro quest’anno è stato assegnato al maestro Iginio Massari.