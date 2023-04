Legano la figlia al letto e la polizia li arresta, ma il giudice li libera: ‘Volevano educarla’

Avevano provato a legare al letto la figlioletta, magari per non farla uscire di casa e seguire delle amicizie sbagliate. Le stesse che ti possono portare sulla cattiva strada, fatta di fumo o addirittura droga. Fatto sta, che i vicini avevano allarmato le forze dell’ordine quel giorno, che arrivati a casa della giovane e vedendola legata al letto, hanno preferito arrestare i genitori. Da qui un’indagine della Procura, con il giudice che ha voluto capire la motivazione dei genitori, ovvero due persone disperate dall’atteggiamento della giovane e che volevano provare a educarla per non farla cadere in brutti giri.

I genitori legano al letto la figlia “combina guai”

Perché i genitori arrivano a legare la figlia al letto, stile “Esorcista”? Nessun demonio, ma solo una ragazza divenuta ingestibile e violenta. Continuamente alzava le mani verso la madre e il padre, in una situazione divenuta fuori controllo e che rischiava di far cadere la ragazza in giri sbagliati. La polizia quando li arrestò, forse dovette solo limitarsi a eseguire i paletti di legge. Ad approfondire la questione, ovviamente è stato il GIP, che ha condotto tutta l’indagine sulla faccenda di famiglia.

Come ribadito nella sua assoluzione dei genitori, “l’intento della madre e il padre della ragazza fu solo quello di educarla”. Come dargli torto? Eppure, quella famiglia era esasperata dagli atteggiamenti “sopra le righe” della propria figlia. Aveva 14 anni all’epoca, l’età in cui forse ci si sente eccessivamente ribelli. Bello esserlo, ma sempre portando il rispetto dovuto verso i propri genitori. L’accusa che vedeva quella famiglia come protagonista di maltrattamenti verso la minorenne, è caduta davanti ai fatti portati poi alla luce dall’indagine.

Perché fu legata quella ragazza al letto?

Una domanda lecita, che oggi Il Corriere della Sera va a raccontare. Può essere condannato un papà che cerca di difendere la propria moglie da un’aggressione, peraltro per mano della figlia? Se agirono in maniera sbagliata, certo non lo fecero per ferire la giovani. Anzi, la legarono al letto per calmarla, non farle fare stupidaggini e soprattutto tutelare la salute della signora.