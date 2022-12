Lieve Facebook down questo pomeriggio: utenti paralizzati sulla piattaforma digitale

Ormai ci ha abituato Mark Zuckerberg con qualche disagio sulle sue piattaforme. Dopo gli episodi accaduti su WhatsApp e Instagram, all’appello non poteva mancare Facebook. Fortuna vuole come il problema si sia manifestato per un massimo di 20 minuti, dove gli utenti erano virtualmente “paralizzati” all’interno del famoso social network. Come si entrava sul proprio profilo, ad accoglierti una schermata grigia, dove non era possibile svolgere nessuna azione.

Il blackout di Facebook

Il problema si è presentato intorno alle 18 di oggi, 5 dicembre 2022, quando le persone hanno cominciato ad avvertire problemi nell’azione di pubblicare dei contenuti sul proprio profilo. L’azione più famosa della piattaforma, infatti, era totalmente bloccata nel momento del caricamento, dove il post pensato lasciava spazio invece a un lungo codice di errore elaborato dalla stessa intelligenza artificiale del social network.

Inutili i tentativi di provare a ricondividere quel post dopo qualche secondo, o magari rifarlo dove aver effettuato un nuovo login sulla piattaforma. Da Meta l’epilogo era sempre lo stesso: un lungo codice di errore scritto in rosso, che andava a comparire sul tasto “pubblica”. Non solo erano bloccate le pubblicazioni sui profili personali, ma gli eventuali post inseriti sulle pagine gestite o nei gruppi dove si era iscritti.

Una situazione che per pochi minuti, per essere sinceri, ha completamente paralizzato la piattaforma social di Mark Zuckerberg. Oltre a non poter pubblicare nulla, non era nemmeno possibile interagire con gli altri utenti. In tal senso, nella sezione notizie non avveniva nessun aggiornamento riguardo i post dei propri amici sul social, impendendo quindi di commentare o mettere like a quegli stati. Una situazione analoga ai problemi che hanno toccato le piattaforme del noto magnate americano: qualche settimana fa, Instagram non permetteva la visione o la creazione di stories, oltre che di propri post o vedere tutte le crazioni delle persone seguite.