Lite finisce a coltellate nella notte: due persone in Ospedale

Lite tra stranieri nella notte a Cisterna, in provincia di Latina. Due persone sono finite in Ospedale: indagano i Carabinieri. Ieri pomeriggio un altro accoltellamento sul litorale, nel Comune di Anzio: grave un uomo.

Nel corso della notte appena trascorsa, tra Pasqua e Pasquetta, Cisterna di Latina è stata teatro di un’accesa lite tra stranieri terminata a coltellate. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.

Lite a Cisterna nella notte: due ragazzi denunciati

A dar vita al diverbio sono stati due cittadini di nazionalità straniera: si tratta di un egiziano classe 2005 (di 19 anni, ndr) e di un marocchino classe ’96 (di 28 anni) entrambi residenti a Cisterna di Latina. La situazione è però rapidamente degenerata, e tra i due sono volati dei fendenti.

Entrambi i ragazzi sono rimasti feriti: l’egiziano è dovuto ricorrere alle cure mediche presso il nosocomio di Aprilia, mentre il marocchino è stato trasportato presso l’Ospedale di Latina. Tutti e due sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri: l’accusa è di lesioni aggravate. Le indagini per far piena luce sull’accaduto ad ogni modo proseguono.

Tentato omicidio ad Anzio, accoltellamento anche sul litorale

Qualche ora prima, sul litorale, precisamente ad Anzio, una banale lite tra condomini è degenerata sfociando in un altro accoltellamento. Ad avere la peggio è stato un uomo, trasportato d’urgenza in Ospedale con un polmone perforato. I fatti nel tardo pomeriggio della domenica di Pasqua, 31 marzo 2024.