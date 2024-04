Litoranea Ostia-Torvaianica, ancora un brutto incidente: furgone finisce in un fosso | Ci sono feriti

Brutto incidente stamattina sulla Via litoranea che collega Ostia a Torvaianica. Un furgone, per cause in fase di accertamento, è finito in un fosso che costeggia la strada. Due i feriti.

Attimi di paura stamani sulla Via litoranea, teatro di un altro brutto incidente, almeno nella dinamica. Qui, appena pochi giorni fa, lo ricordiamo, è stato travolto Fabrizio Iacorossi mentre si trovava in sella alla sua bici. Oggi invece ad essere coinvolto è stato un furgoncino, precipitato nel fosso a bordo strada, in un tratto poco distante.

Incidente sulla litoranea di Ostia oggi 4 aprile

Due le persone rimaste ferite nel sinistro odierno, entrambe fortunatamente non gravi e refertate in codice giallo al pronto soccorso: una è stata trasportata al Sant’Eugenio, l’altra al Grassi. Si tratta del conducente e del passeggero del mezzo. In corso le operazioni di recupero del mezzo, un Fiat Fiorino, rimasto incastrato nella vegetazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale unitamente al personale dei Vigili del Fuoco che si trovano tuttora in loco. L’incidente si è verificato all’altezza di Castelporziano in corrispondenza del km 3750 quando mancavano pochi minuti alle 8.00 di oggi, giovedì 4 aprile 2024.