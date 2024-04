Fabrizio Iacorossi travolto sulla litoranea, il messaggio su Instagram della moglie | “Pregate per noi”

Restano gravissime le condizioni del personal trainer Fabrizio Iacorossi travolto sabato scorso sulla litoranea Ostia Torvaianica. Nelle ultime ore la moglie, Noemi, ha condiviso un appello sui social. La coppia ha due figli piccoli.

Lotta ancora per la vita l’uomo di 44 anni, personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti, travolto sulla litoranea Ostia-Torvaianica alla vigilia di Pasqua. Un incidente molto grave con l’uomo che era stato soccorso sul posto e poi trasferito in elicottero in Ospedale dove è stato sottoposto nelle ore successive a un delicato intervento chirurgico. Il suo quadro clinico resta comunque critico. In queste ore la moglie ha affidato ai social un lungo messaggio: “Pregate per noi”.

L’incidente sulla litoranea sabato 30 marzo

Il sinistro, lo ricordiamo, si è verificato nel primo pomeriggio del 30 marzo, in un punto che segna il confine tra i Comuni di Roma e Pomezia, nello specifico tra le zone di Ostia e Torvaianica. Il ciclista Fabrizio Iacorossi si trovava all’altezza di Via Arno quando, per cause da accertare, è stato investito da un’auto.

Sul posto, subito dopo l’impatto avvenuto attorno alle 13.00, sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente a prestare i primi soccorsi, mentre la strada è stata chiusa (provocando notevoli ripercussioni sulla circolazione, ndr). Il 44enne, come detto, è stato quindi stato trasportato in eliambulanza in codice rosso al San Camillo dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Il messaggio social della moglie: “Lotta come solo tu sai fare”

Un dramma consumatosi proprio durante il weekend di Pasqua. Intanto, in attesa di aggiornamenti circa le condizioni di salute dell’uomo, nelle scorse ore è stata la compagna a parlare, Noemi. Questo il messaggio affidato alle storie Instagram: