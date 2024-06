Lo fermano per un controllo stradale, scoprono un arsenale di armi e droga: arrestato 51enne

Molte delle armi erano anche provento di furto.

Nascondeva un vero e proprio armamentario dentro casa sua il 51enne che poche ore fa è stato arrestato dai carabinieri di Aprilia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi e ricettazione. Nel pomeriggio di martedì 17 giugno, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Aprilia hanno infatti tratto in arresto un cittadino, classe ’73, residente sul territorio, perché trovato in possesso non solo di un ingente quantitativo di droga, ma anche di diverse armi, alcune indosso, altre nascoste presso la sua abitazione.

Armi e droga dentro casa: arrestato un 51enne ad Aprilia

L’uomo, a seguito di un controllo alla circolazione stradale mentre si trovava a bordo della propria autovettura, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare dai militari, che lo hanno trovato in possesso di 1,4 gr di crack, nonché di una pistola calibro 7,65, completa di due serbatoi vuoti e risultata provento di furto.

I carabinieri, alla luce di ciò, hanno disposto poi una perquisizione a casa del 51enne da cui è emerso fosse in possesso di diverse armi. Tra queste, una pistola calibro 38 special priva di munizionamento (provento di furto), una pistola calibro 38 special, una pistola calibro 7,65 completa di caricatore con all’interno n. 12 colpi (provento di furto), una pistola revolver 8 mm priva di munizionamento. Insieme alle armi, i militari hanno poi rinvenuto 20 cartucce calibro 38 special, 59 cartucce marca calibro 7,65 e persino 520 gr di cocaina. La competente autorità giudiziaria ha perciò disposto l’accompagnamento dell’uomo presso una casa circondariale.