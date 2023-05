Lottano in un giardino per conquistare la femmina, avvistati due serpenti a Morlupo: il loro morso è pericoloso per l’uomo

Un rumore sinistro provenire dalla siepe di casa e, avvicinandomi, si è ritrovato ad assistere una “contesa” tra serpenti a Morlupo. I rettili, risultati essere dei grossi biacchi come tanti avvistati nella provincia di Roma, si sono intrecciati e muovevano la testa nel tentativo di mordersi a vicenda. Oggetto della funesta lotta tra gli animali, la presenza di una femmina che doveva essere conquistata.

La contesa tra serpenti e la paura dell’abitante di Morlupo

Ad assistere alla lotta tra i due biacchi, un giovane ragazzo residente nel Comune. Non capita tutti i giorni di vedere un serpente nella zona, tantomeno poi in lotta con un altro esemplare della stessa specie. Ma la paura è stata subito quella di ritrovarsi quel tipo di serpenti dentro casa, magari con altre specie che in maniera impercettibile erano strisciate dentro la villa. Una situazione possibile e come troppe ne raccontano le persone anche su Facebook, davanti a serpenti che neanche si conosce se sono velenosi o meno per la salute umana. Il ragazzo però trova la lucidità per chiamare un esperto di rettili, riferimento nella zona davanti questo tipo di casi.

Il parere dell’esperto di serpenti

Intervenuto sul posto, l’esperto di rettili si chiama Andrea Lunerti. Al Messaggero Roma, l’uomo ha spiegato riguardo la pericolosità dei biacchi: “I rettili, due biacchi non velenosi, erano due maschi intenti a ‘lottare’ perché nelle vicinanze con molta probabilità c’era un altro esemplare femmina, pronta per essere “conquistata. Sono situazioni che possono capitare e non bisogna farsi prendere dal panico. Questa è una stagione un po’ singolare per quanto riguarda la riproduzione“.

Il biacco è velenoso per la salute umana?

Prosegue l’esperto di rettili: “Non bisogna ucciderli – ha ribadito Lunerti – perché non sono affatto velenosi, ma nemmeno innocui. Hanno una bocca dotata di oltre 80 denti, a uncino, e se minacciati possono mordere e il loro morso, fulmineo, mira a parti scure come i bulbi oculari e può causare danni. Inoltre i serpenti si nutrono dei topi e il loro morso può anche comportare rischi batteriologici“.