Rubano il fucile in casa di un anziano deceduto, poi aprono il fuoco: nei guai 4 ragazzini

Avevano udito dei colpi di fucile esplosi in pieno giorno. Allarmanti, i residenti hanno fatto scattare subito l’allarme allertando i carabinieri. Partite le indagini, i militari della compagnia di Monterotondo sono riusciti a venire a capo della vicenda, individuando i responsabili dei fatti. Si tratta di quattro ragazzini 17enni poi arrestati ed ora sottoposti all’obbligo di permanenza in casa.

Gli spari in pieno giorno e il furto nella casa di un anziano deceduto

La segnalazione al numero unico per le emergenze è arrivata ieri, 23 maggio, intorno alle 17. Siamo a Monterotondo e precisamente in via della Dogana. Proprio qui si erano uditi i colpi di fucile che hanno destato non poca apprensione e preoccupazione tra i residenti. Eseguite tempestivamente le indagini, i militari sono riusciti a risalire ai responsabili della vicenda. Come detto, si tratta di quattro ragazzi tutti 17enni e residenti tra Mentana e Monterotondo. A seguito degli accertamenti è emerso che i giovani avevano poco prima messo a segno il furto nella casa di un pensionato deceduto, dalla quale aveva rubato il fucile, dell’argento e una pelliccia. Scappati, i militari sono poi riusciti a rintracciarli.

L’arresto

Sentitosi scoperti, i 4 hanno provato ad occultare l’arma ma i carabinieri l’hanno recuperata insieme a tutta la refurtiva. A seguito dei fatti i ragazzi sono stati arrestati. Detenzione e porto abusivo di armi, furto in abitazione aggravato, accensioni ed esplosioni pericolose, queste le accuse di cui ora dovranno rispondere. In attesa della convalida dell’arresto, i 17enni sono stati sottoposti all’obbligo fella permanenza in casa.