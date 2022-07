Luca Serianni, il funerale a Ostia: il 25 luglio la camera ardente alla Sapienza

Ha lasciato un vuoto incolmabile Luca Serianni, il linguista, filologo ed ex professore della Sapienza, che lunedì scorso è stato investito a Ostia e ucciso da un’auto. I medici hanno tentato il possibile, ma giovedì, dopo giorni di agonia, è arrivata la terribile notizia: Serianni, che era in coma irreversibile, non ce l’ha fatta e si è spento, all’età di 75 anni, all’ospedale San Camillo di Roma.

Quando ci saranno i funerali di Luca Serianni

Lunedì 25 luglio alla Sapienza, nell’Aula I della Facoltà di Lettere e Filosofie, quella che per Serianni era la seconda casa, verrà allestita la camera ardente. Dalle 18 alle 20. Il martedì, quindi il 26, ci sarà l’ultimo saluto al professore, sempre a Ostia, alle 10, nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis.

La dinamica dell’incidente

Luca Serianni, stimato e apprezzato filologo e linguista, il 18 luglio scorso stava attraversando la strada a Ostia, in via del Capo Verde, all’altezza di via dei Velieri quando, per cause ancora tutte da accertare, è stato investito. Falciato da un’auto, una Toyota Yaris, condotta da una donna di 52 anni, che si è fermata a prestare i primi soccorsi. Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare: giovedì mattina il tragico epilogo e la notizia che nessuno si aspettava. Nonostante i medici, dopo quel trasferimento dal Grassi di Ostia al San Camillo, abbiano tentato di salvarlo. Con Serianni se ne va un punto di riferimento, un maestro che ha segnato intere generazioni.