Luca Serianni, la dedica di un luogo nel X Municipio: “Caro prof, il nostro non sarà un rito svuotato di senso”

Ostia. La morte del Professor Serianni è stato un evento traumatico che ha lasciato una traccia indelebile nelle coscienze di tutti, e per il mondo accademico e per la comunità locale: personaggio mite, eclettico, profondo e dotato di un’ironia senza tempo, era conosciuto non solo dai suoi studenti, ma anche dai concittadini.

La morte del linguista Luca Serianni

Soprattutto, a incidere profondamente sullo stato d’animo di quanti lo conoscevano è stata la modalità della sua morte: improvvisa, letale, che non gli ha lasciato il tempo nemmeno per un addio. Una circostanza fatale che fa riflettere su quanto la vita possa essere fragile e volare via con un soffio.

Ora c’è la comunicazione ufficiale da parte dell’amministrazione per poter intitolare un luogo, una strada o una piazza al Professor Serianni. Un’idea approvata all’unanimità nell’ordine del giorno per poter commemorare negli anni a venire il Prof nel X Municipio di Roma.

Voto unanime dei Consiglieri

“Ringrazio tutti i Consiglieri, di maggioranza e opposizione”, così la Consigliera DemoS Arcamone. “L’odg che mi vede prima firmataria, sottoscritto anche dalla consigliera Fallacara, per dedicare un luogo al prof. Serianni nel nostro Municipio, approvato all’unanimità e sottoscritto da tantissimi colleghi ci vede uniti.”

Un luogo della memoria

”Un bel segnale, perché una comunità si costruisce anche così. È solo l’inizio dell’attenzione che questo territorio (e tutto il Paese) deve ad uomo che lo ha segnato, amato e fatto crescere, con il suo impegno da insegnante, da intellettuale, da cittadino che si è speso a favore dei diritti umani e sociali.” continua.