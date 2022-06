Macabra scoperta nel Tevere: trovato corpo di un uomo seminudo, è mistero

Il corpo di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi a Roma, nel fiume Tevere. La triste scoperta è avvenuta intorno alle ore 16:20 di oggi, 20 giugno, all’altezza dell‘Isola Tiberina.

Cadavere nudo nella parte inferiore del corpo

A scoprire il cadavere gli agenti della Polizia Fluviale. si tratta di un uomo di età apparente di circa 60 anni. L’uomo indossava solo una camicia ed era nudo dalla cintola in giù. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica e gli agenti del Commissariato Trastevere. I poliziotti hanno aperto un’indagine per capire chi sia l’uomo e quali siano le cause della morte.