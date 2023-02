E’ davvero incredibile la disavventura vissuta da un apicoltore di Maccarese, frazione del Comune di Fiumicino, preso di mira dai ladri per due volte di seguito a poche ore di distanza. “Sono tornati a finire il lavoro che avevano iniziato”, si è sfogato il signore sui social. L’imprenditore, nello specifico, ha subito il primo furto nella notte tra il 30 e il 31 gennaio; dopodiché, a nemmeno 24 ore di distanza, i malviventi sono tornati a completare l’opera evidente non soddisfatti di quanto razziato la prima volta.

Apicoltore derubato per due volte dai ladri a Maccarese

“Questa notte sono venuti ha trovarmi i ladri ed hanno rotto le serrature delle porte. Poi hanno rotto la recinzione e hanno aperto tutti i cassetti in casa: si sono presi le monete d’argento da 500 lire e sono spariti circa 50 vasetti di miele e 2 soppresse, un salame e una lonza“, è il bilancio del primo furto. Nemmeno il tempo però di metabolizzare quanto successo (e magari formalizzare il tutto alle forze dell’ordine) che, a poche ore di distanza, i ladri sono tornati a colpire. “I criminali sono tornati e dalle 18 alle 19,30 hanno finito il lavoro che non avevano terminato questa notte. Mi hanno portato via la collanina d’oro e l’anello del matrimonio. Per entrare hanno rotto la rete del cancello posteriore e hanno rotto una finestra della tromba delle scale. W l’Italia“, è il commento amaro del cittadino. Furto a Roma: vedono la Polizia e scappano, poi provano a investire gli agenti

Le segnalazioni di furti a Isola Sacra, Maccarese e Fregene

Negli ultimi giorni del resto le segnalazioni dalla zona, raccolte nei gruppi social di quartiere, sono state diverse. In un altro caso altri cittadini, stavolta da Via della Scafa, hanno denunciato un tentativo di furto. In questo caso però, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, il colpo non è andato a segno e i malviventi sono riusciti a fuggire. E come queste altri messaggi che invitano a prestare la massima attenzione sempre in questa parte di litorale romano.