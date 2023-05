Madonna di Trevignano, Gisella Cardia sfida i divieti: “Io da qui non me ne vado”

Il ritorno di Gisella Cardia sul Lago di Bracciano non è certamente passato inosservato. Scortata da polizia, bodyguard e con tanto di grandi occhiali neri così da nascondere il volto alle telecamere, la donna – dopo un altro mese fatto di polemiche e indagini – si mostra nuovamente ai fedeli. Circa un centinaio le persone accorse, alcune delle quali arrivate anche dalla Polonia.

Madonna di Trevignano, i fedeli cominciano a dubitare di Gisella Cardia

Gisella Cardia torna a parlare con i fedeli sul lago di Bracciano

Giusto il tempo di arrivare che la sensitiva mette subito in chiaro come stanno le cose, sfidando al contempo l’ordinanza di sgombero del Comune: “Io da qui non me ne vado, non arretro nemmeno di un millimetro. Sono in un luogo benedetto da Dio. Mi aspettavo mille persone. Qui siamo i coraggiosi oggi”, continua la donna che guarda dritto dritto verso la telecamera del suo cameraman personale e il tutto finisce poi in diretta su Youtube. A Trevignano Romano ieri erano presenti i cittadini del Comitato per la legalità che denunciano gli abusi e fuori dal cancello anche i residenti, eloquenti le loro parole: “Non è giusto, lei fa abusi edilizi e noi non possiamo tagliare nemmeno una pianta”. In tutto questo ci sono anche i fedeli che arrivano da diverse parti della penisola e non solo che ignorano il tutto ed anzi, intimano alla stampa di andarsene.

Il messaggio e la fine dello “spettacolo”

Intorno alle 16 ecco che arriva un annuncio della donna: “La Madonna dice: “Figli miei non abbiate paura perché sono sempre accanto a voi, pregate affinché possa aprire i vostri cuori e alimentarci dell’amore di Dio, affinché la misericordia copra il mondo e l’umanità che sta andando verso la distruzione. La purificazione sarà dura ma necessaria”. Alla fine lo “spettacolo” termina con la Cardia che scappa via a bordo della propria monovolume.