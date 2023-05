Madonna di Trevignano, la Diocesi di Civita Castellana convoca una commissione per le apparizioni

Dopo lo smascheramento da parte del Vaticano, anche la Diocesi di Civita Castellana ha deciso di dire la propria sulla Madonna di Trevignano. Lo farà attraverso una commissione apposita, che dovrà valutare se realmente dietro le apparizioni sostenute da Gisella Cardia ci sia qualcosa di vero o meno. La posizione della Diocesi di Civita Castellana risulta dubbia, poichè sembra voglia giocare l’ultima carta possibile per dimostrare la veridicità di quelle manifestazioni celesti.

Una nuova commissione per la Madonna di Trevignano

Le chiavi di lettura davanti a questo nuovo sviluppo della questione, che ruota intorno alla santona Gisella Cardia, porta la Diocesi di Civita Castellana a un bivio: ammettere di aver preso un forte abbaio sulle potenziali apparizioni della Madonna sul loro territorio, oppure provare a dimostrare come il dogma della fede abbia la necessità di esistere attorno a questi eventi. Dopotutto, tante situazioni legate alla Cardia sono state sostenute anche con la collaborazione della Diocesi, con quest’ultima che ha subito un colpo d’immagine considerevole dopo l’ultima commissione vaticana che definiva tali eventi soprannaturali come una “semplice truffa ai danni di persone molto credenti”.

La commissione top secret sul caso Cardia

In dinamiche che sembrano conseguire sempre più prendere le forme di “X-Files” all’interno della Chiesa Cattolica, per la Madonna di Trevignano è stata istituita una commissione apposita con volti “top secret”. Ad analizzare il fenomeno celeste, infatti, saranno quattro professionisti della fede, con la composizione del gruppo che sarà la seguente: un teologo, un mariologo, uno psicologo e un canonista esterno alla Diocesi di Civita Castellana. Tanto segreto su tale tavolo, per chiarezza, lo si era visto solamente dietro i casi di esorcismo riconosciuti dal Vaticano, in una dinamica che tende a far riflettere sulla portata della questione. Resta però un punto chiaro: il Vaticano vuole smascherare tutte quelle truffe che usano il volto di Maria, e altri volti angelici, in giro per il mondo.