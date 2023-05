Madonna di Trevignano, l’uomo che donò 123 mila euro a Gisella Cardia: “Per me usò quei soldi per pagarsi gli avvocati”

Sorgono nuove truffe per mano di Gisella Cardia, che in questo caso col miracolo della Madonna di Trevignano si fece donare 123 mila euro da un uomo fortemente credente. Una cifra elevatissima, che la stessa persona pensava fosse utilizzata per organizzare gli eventi legati alle comparse della Vergine Maria sul lago di Bolsena. Nella sua ingenuità, il signore si è dovuto ricredere: vedendo come il business della Cardia sia stato smascherato, oggi lo stesso uomo crede fortemente come i suoi soldi siano stati utilizzati in tutt’altro modo, ovvero pagando i legali della stessa Santona davanti alle accuse di truffa.

L’uomo che donò 123 mila euro alla santona della Madonna di Trevignano

L’uomo in questione ha un nome, Luigi Avella, che ai microfoni di Mattino Cinque News racconta senza troppi giri di parole la truffa ai propri danni. Infatti, l’ultimo servizio de “Le Iene” lo hanno spinto a dubitare della bontà delle azioni di Gisella Cardia: “Dopo l’intervista a Le Iene dove mi ha definito come ex devoto della Madonna e quindi reprobo, non ho più nulla da perdere. Voglio togliermi questa soddisfazione e se la giustizia mi darà ragione vedrò Gisella e suo marito in manette. Voglio querelare per truffa l’ex imprenditrice, oggi presunta veggente. l marito Gianni Cardia – continua Luigi Avella – ha detto che dei miei soldi non gliene importa nulla, quindi chiederò di riavere indietro i trentamila euro che gli ho consegnato con un assegno circolare e di controllare gli scontrini fiscali per verificare come questi siano stati spesi”.

Gli altri casi di truffa per mano di Gisella Cardia

Ma le truffe messe in piedi da Gisella Cardia, e suo marito, si fermano qui? Assolutamente no. Come riporta sempre Mattino Cinque News, ci sarebbe il caso di un’altra donna truffata, che oggi vive nascosta per evitare qualsiasi tipo di ripercussione nel raccontare la sua esperienza con la santona di Bracciano. In tal senso, l’investigatore privato Andrea Cacciotti racconta: “Si tratta di una persona molto vicina a Gisella – afferma ai microfoni di Mattino Cinque News – che ha deciso di affidarsi alla giustizia. L’abbiamo tenuta in sicurezza tutto questo tempo e non è l’unica, ci saranno altre testimonianze. Verrà fuori anche un nome noto del mondo dello spettacolo”.