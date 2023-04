Madonna di Trevignano, proseguono le indagini: al via gli interrogatori

Dalle apparizioni divine alla moltiplicazione degli gnocchi, fino alla statua della Madonna di Trevignano che piange sangue. Dopo i misteriosi eventi accaduti a Trevignano Romano in questo ultimo anno, la procura di Civitavecchia ha deciso di fare luce su Gisella Cardia, la veggente testimone di tutti gli strani fatti avvenuti. Intanto la procura ha aperto un’indagine per “abuso di credulità popolare”.

Madonna di Trevignano piange sangue di maiale: la ‘veggente’ fa pagare 50 euro per poterla visitare

Madonna di Trevignano, ascoltati i primi testimoni

Già da ieri sono stati ascoltati i primi testimoni, tra cui l’investigatore privato Andrea Cacciotti, che dieci giorni fa aveva presentato un esposto ai carabinieri di Trevignano e alla guardia di finanza. Secondo le prime indiscrezioni Cacciotti avrebbe riferito tante informazioni alle forze dell’ordine, a contattarlo sarebbero stati due ex seguaci della sensitiva, che saranno a breve ascoltati dagli inquirenti.

Madonna che piange a Trevignano Romano, il mariologo: “Si apra un’indagine sul fenomeno”

Madonna piange sangue, indagini in corso sulla Onlus

L’obiettivo della procura è quello di verificare se siano stati perpetrati reati sotto il nome della onlus Madonna di Trevignano, costruita attorno alle presunte attività miracolose di Gisella Cardia, che dal 2016 sostiene di essere guidata dalla Madonna. La Diocesi di Civita Castellana invece ha avviato un’indagine religiosa.

Già nel 2016 la veggente è stata indagata poiché i carabinieri del Ris scoprirono che il sangue proveniente dalla statuina della Madonna di Medjugorje in realtà era riconducibile alla stessa Cardia. L’inchiesta però è stata archiviata nel 2020. Adesso gli occhi sono di nuovo puntati su di lei, che insieme al marito ha acquistato un terreno per farlo diventare luogo di pellegrinaggio.

Ogni 3 del mese, infatti, centinaia di fedeli si recano lì per pregare e per vedere la statuina della Madonna di Trevignano. In totale gli stessi fedeli hanno donato alla Onlus ben 119mila euro nel 2020 e 25mila euro nel 2021. Su questi soldi adesso verranno effettuati degli accertamenti, nel frattempo si ascoltano i testimoni.