Mala-movida al Circeo, nonnina prende la pompa e innaffia i ragazzi rumorosi

E’ uscita di casa, ha impugnato la pompa dell’acqua e ha minacciato i ragazzi di ‘innaffiarli’ se non avessero abbassato il tono della voce. Protagonista della scena, una ‘nonnina’ a San Felice Circeo, in provincia di Latina. Il video è stato pubblicato su Instagram dall’account ‘Welcome To Favelas’ ed è diventato in breve tempo virale.

Anziana prende la pompa dell’acqua e innaffia i ragazzi rumorosi

La troppa voglia di fare festa, soprattutto durante un sabato d’agosto, E’ successo a San Felice Circeo, la sera di sabato 19 agosto 2023. La signora, infastidita probabilmente dall’alto tono di voce tenuto dai ragazzi, è uscita di casa impugnando la pompa dell’acqua e ha iniziato a ‘minacciare’ i giovani. E’ cominciato un fuggi fuggi generale, mentre la ‘nonnina’ si avvicinava ai giovani con la pompa dell’acqua.

Mala-movida al Circeo

Nel video, purtroppo, si sente anche uno dei giovani prendere a parolacce e imprecare contro l’esasperata signora. L’autore del video, mentre riprendeva la scena, ha esclamato: “E’ una follia questa”. Non sappiamo ovviamente l’orario esatto in cui il video è stato registrato, ma sicuramente non era giorno. Così come non sappiamo se il tentativo disperato della signora abbia dato i frutti sperati e se i ragazzi si siano allontanati o quantomeno abbiano abbassato il tono di voce.

I commenti al post: utenti divisi

Leggendo i commenti sotto al post, gli utenti sembrano essere divisi tra chi dà ragione alla signora e chi invece ritiene esagerati i suoi metodi. “Solo una donna di altri tempi ha le palle di affrontare la maleducazione”, scrive un’utente, cui fa eco un altro. “Brava signora, ha fatto benissimo. Questi pensano di poter fare baldoria ovunque, gridando e sghignazzando a qualsiasi ora senza rispetto per gli altri. Andassero sotto casa loro a fa’ caciara”. Un altro invece va controcorrente: “Ah quindi si torna al coprifuoco? Ma che c**o date ragione a sta vecchia? Ma mo non si può neanche uscire la sera che ti devono inondare con la pompa? Ci fosse stato un rave party..”.