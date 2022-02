Malamovida a Roma: tra furti, alcool ai minori e assenza di certificato verde

Roma. La nuova ordinanza di Gualtieri per la chiusura dei mini-market alle 22.00 per poter contrastare la malamovida e la vendita illegittima di alcolici ai minori ha già iniziato a concretizzarsi. Di fatto, in questo fine settimana c’è stato un vero e proprio boom dei controlli da parte della Polizia mobile di Roma. In particolare, le zone presi di mira sono state San Lorenzo e Trastevere.

Roma, è boom di controlli nel fine settimana

Chiusi due esercizi commerciali rispettivamente per 4 e 2 giorni a causa del non rispetto all’interno della normativa prevista dalla legge. Ma non è tutto. Durante lo svolgimento del servizio si sono verificati alcuni episodi di furto ai danni di alcune attività e passanti, proprio sotto gli occhi degli agenti. Grazie al tempestivo intervento degli agenti del commissariato e delle volanti 2 soggetti sono stati ritenuti altamente indiziati di aver commesso le rapine. Uno è stato arrestato e l’altro denunciato a piede libero.

Controlli anche a Trastevere

Anche in n zona Trastevere, invece, i poliziotti del commissariato hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, nel corso del quale hanno controllato 225 persone e sanzionato un locale per la presenza di un avventore senza green pass. Anche in questa circostanza grazie alla presenza delle forze dell’ordine un cittadino marocchino è stato tempestivamente individuato dopo aver rapinato una donna di un cellulare.